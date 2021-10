"Vastassa rutinoitunut joukkue" – VaLePa kohtaa Mestarien liigassa Portugalin huippujoukkueen

CEV

Mestarien liigassa VaLePa eli Ford Levoranta Sastamala on torstai-iltana Benfican vieraana Portugalissa. Kysymyksessä on maansa suurseura ja hallitseva mestari.

"Vastassa on rutinoitunut joukkue, joka on pelannut pitkään yhdessä", arvioi VaLePan päävalmentajan Janne Kangaskokko. "Meidän on pystyttävä pitämään oma tasomme vastaanotossa ja hyökkäyksessä läpi ottelun", hän sanoo.

Suomalaisittain Benfican mielenkiintoisin nimi on vielä viime kaudella VaLePassa pelannut Aaro Nikula.

Otteluparin voittaja etenee karsintojen kolmannelle kierrokselle. Häviäjä siirtyy CEV Cupiin.

Joukkueet kohtaavat Suomen aikaa kello 22. Yle Areena näyttää ottelun suorana lähetyksenä.