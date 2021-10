Sastamala lopettamassa aikuislukion, opiskelijoita ollut vähäisesti

Vammalan lukiossa aikuislukion toiminta on päättymässä. Tarve on ollut vähäistä ja asiaa on selvitetty.

Aikuisten oppimäärän mukaisesti lukion suorittaneita ylioppilaita on lähimmän kymmenen vuoden aikana valmistunut yksitoista. Tutkintotavoitteinen aikuisopiskelija on aloittanut viimeksi kolme vuotta sitten. Vuosittain lukiossa opiskelee muutamia aineopiskelijoita, jotka täydentävät aiempaa tutkintoa tai korottavat arvosanoja.

Toiminta on ollut kustannustehokasta. Aikuisille ei ole järjestetty omia kursseja iltaopetuksena.

Sastamalassa aikuisten oppimäärän mukaan lukiokoulutusta järjestetään Karkun Evankelisessa Opistossa. Lähialueilla sitä on tarjolla iltaopetuksena Huittisissa ja Tampereella. Nettilukion kautta voi opiskella koko lukion aikuisten oppimäärän.

Kasvatusjohtaja Pekka Kares esittää, että Vammalan lukioon ei laadita uutta aikuislukion opetussuunnitelmaa eikä oteta uusia opiskelijoita. Mikäli kysyntä tai tarjonta alueella muuttuu, tarvetta arvioidaan uudelleen.

Asia on sivistyslautakunnan päätettävänä.