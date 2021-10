Huittisissa korona leviää edelleen – Altistua voinut ruokapaikoissa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Koronatapauksia on tullut jälleen ilmi Huittisissa. Tartuntojen määrä lisääntyi kahdella perjantaina.

Kaupunki kertoo, että toiseen uuteen tapaukseen liittyy joukkoaltistuminen. Tämä on ollut Sataedun kuljetuspuolella. Jäljitystyö on tehty. Asianosaisille on tiedotettu oppilaitoksen Wilma-järjestelmän kautta.

Koronalle on voinut altistua maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 11.15-12 Kivikylän Kotipalvaamon lounaspaikassa sekä keskiviikkona kello 18-18.30 Härkäpakarin Hesburgerilla. Näissä paikoissa kyseisinä aikoina olleita kehotetaan tarkkailemaan oireita ja hakeutumaan herkästi testiin.

THL:n tartuntatautirekisterissä on Huittisista 132 tapausta. Oletettavasti määrässä eivät ole uusimmat mukana.