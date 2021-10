Pirkanmaalla kolme neljästä tartunnasta omasta perheestä

Paula Pasanen, Tays

Koronatilanne on pysynyt melko vakaana Pirkanmaalla. Maskisuositus jatkuu ennallaan.

Tartuntoja todettiin viime viikolla 297. Se on viitisenkymmentä vähemmän kuin edellisellä viikolla. Tartunnoista lähes kolme neljäsosaa on peräisin omasta perheestä.

Sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on Taysissa kymmenkunta. Viimeksi kuluneen neljän viikon aikana 95 prosenttia vaikeasti sairastuneista on ollut täysin rokottamattomia. Rokotteen teho vakavaan tautimuotoon on hyvä kaikissa ikäryhmissä.

Jätevesiseurannassa koronaviruksen määrä on vähenemässä.