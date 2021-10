Mouhijärven entistä terveystaloa ei pureta, vaan yritetään myydä

Sastamalassa Mouhijärven entistä terveystaloa ei pureta. Sen sijaan se yritetään myydä.

Kaupunki oli pyytänyt Lousajan nuorisotalon ja Mouhijärven entisen terveystalon purkamisesta tarjoukset. Edullisin oli yhteensä 74 200 euroa.

Tohtorinpolulla sijaitseva entinen terveystalo on ollut käytöstä poistettuna jo useamman vuoden. Se on erittäin huonokuntoinen. Lousajan nuorisotalossa on isoja sisäilmaongelmia ja mittavat korjaustarpeet.

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi esitti tekniselle lautakunnalle rakennusten purkamisesta saadun edullisimman tarjouksen hyväksymistä. Lousajan nuorisotalon osuus on 20 800 euroa ja Mouhijärven entisen terveystalon 53 400 euroa. Tarjouspyynnön mukaan rakennukset tulee purkaa vielä kuluvan vuoden aikana.

Lautakunta päätyi kuitenkin yksimielisesti Leena Mattilan (kesk.) keskustelun kuluessa tekemän esityksen kannalle. Sen mukaan Mouhijärven entisen terveystalon tonttia yritetään myydä aktiivisesti rakennuksineen. Lousajan nuorisotalon osalta tarjous purkamisesta hyväksyttiin.