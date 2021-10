Vanhustenhuollon tilanne huolestuttaa Satakunnassa – Huittisissa korkea ilmaantuvuus

PPSHP

Satakunta on edelleen selkeästi koronan leviämisvaiheessa. Rokotettujen osuutta pitää alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan edelleen saada nostetuksi.

Vanhustenhuollossa todetut epidemiat ovat hyvin huolestuttavia. Tämä näkyy lisääntyneinä kuolemina. Koronan seurauksena on maakunnassa menehtynyt yhteensä 31 potilasta.

Alueellisen tartuntautien torjunnan työryhmän mukaan etenkin hoivatyössä toimivien rokotuskattavuutta on voitava parantaa.

Lähiseudulla ilmaantuvuus on korkeinta Huittisissa, jossa se on yli sata. Esimerkiksi Kankaanpäässä ja Harjavallassa luku on yli 200.