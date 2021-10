Muistithan siirtää kellot talviaikaan? – "Tunti kesää kohti"

Talviaika alkoi sunnuntain vastaisena yönä. Kelloja siirrettiin tunti taaksepäin aamuneljältä.

Maassamme on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien. Nykyisin käytäntö on yhtenäinen Euroopan unionissa.

Kellonajan siirrosta luopumisesta on keskusteltu viime vuosina. Suomi on ajanut asiaa aktiivisimmin. Lopullista ja virallista kantaa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Asian kansallinen ja kansainvälinen käsittely on koronaepidemian vuoksi osaltaan viivästynyt.

Talviaika oli kansalaistemme keskuudessa hieman suositumpi pysyväksi ajaksi.