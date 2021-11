Sastamalassa koronan ilmaantuvuus korkein koko epidemian aikana

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Koronatartuntojen määrä on Sastamalassa noussut reippaasti. Ilmaantuvuus on korkein koko epidemian aikana.

Kuluvalla viikolla uusia tapauksia on THL:n tartuntatautirekisteriin kirjattu joka päivä. Torstaina niitä merkittiin peräti seitsemän. Maanantaina tartuntoja lisättiin kolme, tiistaina kaksi ja keskiviikkona neljä.

Taudin ilmaantuvuus neljäntoista vuorokauden ajalta on kaupungissa noussut jyrkästi. Se on nyt 87. Luku on korkein koko epidemian aikana.

THL:n tartuntatautirekisterissä on Sastamalasta yhteensä 179 tapausta.