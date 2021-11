HUS

Kokemäellä on tullut ilmi useampia koronatartuntoja.

Kaupungin tietojen mukaan joitakin yhteiskoulun oppilaita on sairastunut syysloman aikana. Altistumisia on tapahtunut vapaa-ajalla. Etäopetuksessa on parikymmentä oppilasta.

Päiväkoti Villi Vilinässä on työntekijällä todettu tartunta. Altistuneita lapsia on kaksikymmentäneljä. Tartunnanjäljitys on antanut heille ohjeet jatkotoimenpiteistä.