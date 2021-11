HUS

Satakunnassa koronan ilmaantuvuus on edelleen korkea. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on arvioinut tilannetta.

Taudin ilmaantuvuus on yli sata useilla paikkakunnilla, muun muassa Säkylässä ja Kokemäellä. Koko sairaanhoitopiirin tunnusluku neljäntoista vuorokauden ajalta on 126, kun se koko maan osalta on 150.

Testeissä on käyty Satakunnassa varsin aktiivisesti. Positiivisten näytteiden osuus on 3,5 prosenttia. Se on matalampi kuin maassa keskimäärin.