Satakunnassa kuollut koronaan 34 sairastunutta

PPSHP

Koronan aikana on Satakunnassa on tähän mennessä joutunut sairaalaan 137 potilasta. Heistä kuusitoista on tarvinnut tehohoitoa.

Taudin seurauksena on kuollut yhteensä 34 henkilöä. Heistä 21 on menehtynyt perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Erikoissairaanhoidossa olleista puutteellinen rokotussuoja on ollut 89:lla prosentilla. Täysin rokottamattomien osuus on 79 prosenttia.

Kaksi rokotusta saaneita on erikoissairaanhoidossa ollut kolmetoista. He ovat yhtä lukuun ottamatta olleet yli 80-vuotiaita.

Nuorin potilaista on ollut yksi- ja iäkkäin 98-vuotias. Lapsia on ollut vain kolme, eikä heistä kukaan ole kärsinyt vakavasta taudista.