Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Koronaan sairastuneiden määrän kasvu jatkuu Sastamalassa.

THL:n tartuntatautirekisteriin uusia tapauksia ilmoitettiin maanantaina kolmetoista. Ilmaantuvuusluku on noussut jyrkästi lokakuun lopulta. Viimeisen neljäntoista vuorokauden ajalta laskettu luku on 146. THL:n ilmoittama kahden viimeisen kalenteriviikon ilmaantuvuus on 133.

Koko epidemian aikana kaupungissa on todettu 194 tartuntaa.