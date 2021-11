CEV

VaLePa eli Ford Levoranta Sastamala kohtaa italialaisen huippujoukkueen Modenan CEV Cupin ottelussa.

Vastustajan riveissä pelaa useita lentopallon supertähtiä. Rosteriin kuuluvat esimerkiksi Earvin N'Gapeth, Bruno Mossa de Rezende ja Dragan Stankovic.

Modenan historia on täynnä meriittejä vuosikymmenien varrelta. Mestarien liigan joukkue on voittanut neljästi ja CEV Cupin kolmesti. Italian mestaruuksia sillä on nimissään kaksitoista.

Ottelu alkaa Vexve Areenalla kello 18.30.