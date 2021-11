Keikyän ja Vammalan välisen kevyen liikenteen väylän puolesta yli 50 nimeä

Sastamalassa ehdotetaan, että Keikyän ja Vammalan välille toteutettaisiin laadukas ja riittävän leveä kevyen liikenteen väylä. Asiasta on jätetty kuntalaisaloite.

Keikyän ja Kiikan välinen kevyen liikenteen väylä on jo olemassa. Se on aloitteen mukaan todella huonossa kunnossa ja vaatii kunnostamista. Uusi väylä rakennettaisiin Kiikan ja Vammalan välille.

Kaupunki on välittämässä aloitteessa esitetyn tiedon Keikyän ja Kiikan välisen kevyen liikenteen väylän kunnosta ELY-keskukselle. Väylän omistaa ELY-keskus, jolle kuuluu myös sen ylläpito.

Kuntalaisaloitteella on 54 allekirjoittajaa.

Kiikan ja Vammalan välinen kevyen liikenteen väylä on jo vireillä liittyen maantien 249 parantamiseen. Suunnittelu valmistuu kuluvana vuonna. Hanke on likimain valmis toteutettavaksi, mutta rahoitusta ei ole budjetoitu. Kaupungin ja ELY-keskuksen on määrä vastata kustannuksista puoliksi. Toteutuksen aikataulu on avoin.

Aloite on teknisen lautakunnan käsiteltävänä.