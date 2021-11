Kiikoisten entinen kunnantalo muutetaan päiväkodiksi

Sastamalan kaupungin nettilähetys

Sastamalassa Kiikoisten päiväkoti toteutetaan entiselle kunnantalolle eli Kiikostalolle.

Tekninen toimi laati valtuustolle tarkennetun kustannusarvion. Loppusumma on 413 000 euroa.

"Tällainen hanke kun toteutetaan yksityisellä puolella, maksimissaan 150 000-200 000 euroa siihen rahaa menisi", ynnäsi Kari Kaaja (kok.). "Mielestäni tämän kokoinen hanke on kahdessa kuukaudessa valmis, jos se tehdään ihan oikein ja tuntitöinä", hän sanoi.

Antti-Matti Mattila (kesk.) iloitsi, kun asia on menossa maaliin. "On hienoa, että tämä on edennyt tähän pisteeseen. Toivon todella, että paljon kaivattu päiväkoti saadaan", hän totesi.

Valtuusto saa hankkeesta sen valmistuttua selvityksen. Asiasta jätti Heljä Leppäniemi (sd.) toimenpidealoitteen.

Päätös oli yksimielinen.