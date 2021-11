Tartuntojen määrä kasvaa Pirkanmaalla, kokoontumisrajoituksia valmistellaan

HUS

Pirkanmaalla koronatartuntojen määrä kasvaa. Niitä tuli viime viikolla ilmi noin sata enemmän kuin edellisellä viikolla.

"Nyt alamme olla aika lähellä kuluneen kesän pandemiahuippua", toteaa johtajaylilääkäri Juhani Sand Taysista.

Taudin ilmaantuvuus kuluneiden kahden viikon ajalta on 186 per satatuhatta asukasta. Näytteistä on ollut positiivisia 10,3 prosenttia. Testaus on kohdennettu rokottamattomiin.

Pandemiaohjausryhmä esittää sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoituksia. Ne koskisivat sisätiloissa järjestettäviä korkean riskin yleisötilaisuuksia. Vaihtoehto on koronapassin käyttö.

Kokoontumisrajoituksista päättää aluehallintovirasto.