Mestaruusliigassa VaLePa kaatoi Savo Volleyn. Kärkikamppailu päättyi 3-1.

Ensimmäinen erä meni Savo Volleylle 21-25. VaLePa otti loput nimiinsä 25-22, 25-21 ja 25-19.

Sarjataulukon keulilla oleva Savo Volley on hävinnyt kaksi ottelua. VaLePa on voittanut kaikki pelaamansa ja sijoitus kolmantena ei ole vertailukelpoinen. Europelien vuoksi joukkue on tähän mennessä urakoinut muita vähemmän otteluita.

Mestaruusliigassa VaLePa kohtaa lauantaina Ettan Oulussa.

