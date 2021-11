Koronapassi käyttöön Kokemäellä, kaupunki kannustaa rokottautumaan

Kokemäen kaupunki ottaa käyttöön koronapassin. Se tulee esittää tilaisuuksissa, joita muutoin koskisivat rajoitukset.

Kaupunki muistuttaa, että korona ei ole ohi. Terveydenhuollon kuormitus alueella on korkeimmillaan epidemian aikana.

Asukkaiden toivotaan rokottautuvan sekä seuraavan ja noudattavan voimassa olevia suosituksia.

Aluehallintovirasto on Satakunnassa kieltänyt sisätiloissa yli viidenkymmenen henkilön tilaisuudet. Vaihtoehto rajoitukselle on koronapassin käyttäminen. Määräys on voimassa 22. joulukuuta saakka.