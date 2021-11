Huittisten kaupunki on päättänyt ottaa koronapassin käyttöön. Osallistujien pitää myös varautua pyydettäessä esittämään henkilöllisyystodistus.

Koronapassi vaaditaan 16 vuotta täyttäneiltä. Myös negatiivinen koronatestitulos viimeisen 72 tunnin ajalta hyväksytään.

Aluehallintovirasto on Satakunnassa kieltänyt sisätiloissa yli viidenkymmenen henkilön tilaisuudet. Vaihtoehto rajoitukselle on koronapassin käyttäminen. Määräys on voimassa 22. joulukuuta saakka.

Koronapassin voi ladata Omakannasta.