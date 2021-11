Työllisyyden suotuisa kehitys on jatkunut. Pirkanmaalla aletaan olla koronaepidemian alkamista edeltäneen ajan tasolla.

Sastamalassa työttömyysprosentti on 6,0. Se on maakunnan kolmanneksi alhaisin. Punkalaitumella työttömyysaste on 6,9 prosenttia.

Seutukunnittain tarkasteltuna työllisyystilanne on paras Lounais-Pirkanmaalla. Työttömyysprosentti on 6,1. Seutukunnan muodostavat Sastamala ja Punkalaidun.

Pirkanmaan työttömyysaste oli lokakuussa 8,9 prosenttia.