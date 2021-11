Pirunvuorella tunnelmoidaan joulua: Lyhdyt valaisevat ja mobiilipeli johdattaa Kivilinnalle

Sastamalassa Pirunvuorella järjestetään joulutapahtuma ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Taiteilija Emil Danielssonin erämaa-ateljeena toiminut Kivilinna on poikkeuksellisesti avoinna. Lyhyitä opastuksia pidetään non-stoppina. Myytävänä on kirjaa Pirunvuori – Taidetta ja tarinoita sekä hihamerkkejä.

Peikkovuoren Metsäkahvilasta voi ostaa glögiä ja jouluisia herkkuja. Ellivuoren ravintolassa on lounas katettuna.

Reitti Kivilinnalle on valaistu tunnelmallisesti. Kävijöiden kannattaa ottaa mukaan oma taskulamppu tai lyhty turvaksi. Jalkaan on hyvä laittaa tukevat kengät. Reitille on laadittu myös matkapuhelimella pelattava peli.

Tapahtumassa on rajoituksia koronan vuoksi. Esimerkiksi Kivilinnaan pääsee kerrallaan vain kymmenen henkilöä. Turvavälit on muistettava, samoin kasvomaskien käyttäminen. Osallistua saa vain terveenä.

Pirunvuorella on joulutunnelmaa kello 13-18.