Huittisissa koronan ilmaantuvuus huitelee, korkealla Säkylässä ja Kokemäellä

Korona jatkaa jylläämistään Satakunnassa.

Taudin ilmaantuvuus on korkealla useilla paikkakunnilla. Huittisissa se on yli 300. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kuvailee tätä hyvin korkeaksi. THL:n tartuntatautirekisterin tiedoista laskettu tunnusluku Huittisista on neljäntoista vuorokauden ajalta 332. Se on korkein kaupungissa koko epidemian aikana. Esimerkiksi Kokemäellä ja Säkylässä ilmaantuvuus on yli 200.

Tartuntojen jäljittäminen toimii tehokkaasti. Satasairaalassa tilanne on rauhallinen, mutta perusterveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut.

Rokottamisessa maakunta on edelleen muuta maata jäljessä.