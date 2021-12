Seitsemän tuulivoimalan hanke vireillä Sastamalassa: 11 neliökilometrin alue kantatien 44 ja Putajantien välissä

Sastamalan kaupungin valmisteluaineisto

Sastamalassa suunnitellaan tuulivoimaloita kantatien 44 ja Putajantien väliin. Alue on Vuohijoen seudulla Myllymaan ja Hongistonmaan suunnalla.

Tuulivoimaloita olisi tulossa seitsemän. Suunnitelmat ovat alustavia.

Esityksen tuulivoimayleiskaavan käynnistämisestä on tehnyt Eurowind Energy Oy. Kaavoitettava alue on kooltaan yksitoista neliökilometriä. Kiinteistöjä sen sisällä on 68.

Kaupunki vastaa tuulivoimaosayleiskaavan viranomaiskäsittelystä. Yhtiö korvaa aiheutuvia kuluja.

Esitys on ympäristölautakunnan käsiteltävänä.