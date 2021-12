Sivuterveysasemat pysyvät kiinni Sastamalassa

PPSHP

Sastamalassa valtuusto käsitteli sivuterveysasemien pitämistä auki.

Antti-Matti Mattila (kesk.) toisti kaupunginhallituksessa hävinneen esityksensä. Sen mukaan lääkäri, hoitaja ja laboratoriopalvelut olisivat kiertävästi ja tarpeen mukaan yhdellä sivuterveysasemalla korkeintaan kaksi vuorokautta viikossa.

Valtuusto kävi asiasta vilkkaan keskustelun.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki toi monipuolisesti esiin resurssien riittämättömyyttä hankalassa yhtälössä. Työvoimasta on alalla pulaa. Laboratoriopalveluja ei pystytä seudulle nykyistä enempää saamaan. Pienten yksiköiden ongelmallisuudesta on työsuojeluviranomainenkin huomauttanut. "Pääterveysaseman isompi työyhteisö on se vetovoimatekijä niin lääkäreille kuin sairaanhoitajillekin – ei se yksinäinen toimipiste", Tryyki sanoi.

Saatuja selvityksiä ei täysin allekirjoitettu. "On lääkärin uppiniskaisuutta, jos ei pääse lähtemään sivuterveysasemalle", ruoti Maire Villo (ps.).

Äetsän, Kiikoisten ja Suodenniemen sivuterveysasemat pysyvät kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kiinni. Valtuusto teki päätöksen äänin 27-16.