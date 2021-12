Tilanne haastava Kokemäellä: Koronaa useassa koulussa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kokemäellä on ilmennyt koronaa kouluissa. Taudin tilannetta kaupungissa luonnehditaan haastavaksi.

Tuomaalan koulun työntekijällä on todettu tartunta ja tautiin sopivaa oireilua joillakin työntekijöillä. Maskia on käytetty asianmukaisesti, joten karanteeneihin johtaneita altistumisia ei ole aiheutunut. Oireiset työntekijät on testattu.

Epävakaan tilanteen vuoksi neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaat on siirretty etäopetukseen. Se jatkuu jouluun saakka.

Tulkkilan koulussa on tartunta viidennen luokan oppilaalla. Altistuneiden oppilaiden huoltajiin on oltu yhteydessä.

Yhteiskoulussa työntekijä on sairastunut. Tämä johtanee muutamiin karanteeneihin.

Tapaukset ovat tullee ilmi alkuviikolla.

Edellä mainittujen kolmen koulun oppilaita ja henkilökuntaa kehotetaan hakeutumaan matalalla kynnyksellä testiin, jos oireita ilmenee.