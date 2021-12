Koronatesteistä positiivisten osuus korkein Huittisissa

Satakunnassa koronaepidemia on aktiivinen lähes kaikissa kunnissa. Maakunta täyttää kaikki leviämisalueen kriteerit.

Testeissä on käyty aktiivisesti. Näytteistä eniten positiivisia on ollut Huittisissa. Osuus on 14,2 prosenttia.

Huittisissa ja Kokemäellä taudin ilmaantuvuus on kummassakin neljäntoista vuorokauden yli 400 per satatuhatta asukasta. Sairaanhoitopiiri luonnehtii tätä hyvin korkeaksi. Säkylässä tunnusluku on yli 200.

Tartunnanjäljitys on edelleen tehokasta. Se on kuitenkin ruuhkautunut merkittävästi. Osassa kunnista tartunnanjäljitykseen on syntynyt merkittävää viivettä.