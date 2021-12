Sastamala ostamassa saunamökin Ritajärveltä

Sastamalan kaupungin valmisteluaineisto

Ritajärven luonnonsuojelualueen sisään on jäänyt saunamökki. Se on Vammalan Postin Retkeily- ja Urheilukerhon omistuksessa.

Yhdistys on luopumassa kiinteistöstä. Sitä on tarjottu Sastamalan kaupungille. Kauppahinnaksi on sovittu 40 100 euroa.

Valkeajärveen rajoittuvan tontin pinta-ala on 2 800 neliömetriä. Hirsinen mökki on rakennettu 1960-luvulla. Se on kooltaan noin 40 neliötä. Mökissä on sauna ja tupa. Lisäksi on erillinen varastorakennus.

Kiinteistö jää kaupungin omistaman maa-alueen sisään. Jatkossa sitä voidaan hyödyntää retkeily- ja virkistyskäytössä.

Kauppa on kaupunginhallituksen päätettävänä.