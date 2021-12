Rokotuspäivien kaaosta ehkäistään Sastamalassa: Vinkkiin mm. liikenteenohjaajat ja lisää pysäköintipaikkoja

Sastamalassa Vinkin vapaa-aikakeskuksen lähialue ruuhkautui pahoin, kun torstaina annettiin koronarokotuksia ilman ajanvarausta. Vastaavia tilanteita ehkäistään liikennejärjestelyillä.

Vinkin vapaa-aikakeskukseen kulku tapahtuu Ahertajankadun kautta. Ahertajankatu muuttuu rokotusten ajaksi yksisuuntaiseksi. Pysäköinti Ahertajankadun varteen on poikkeuspäivinä kielletty. Paikka henkilöiden jättämiseen ja noutamiseen on merkitty erikseen. Se on tarkoitettu nopeaan piipahdukseen – ei rokotettavana olevien odottamiseen tai parkkeeraukseen.

Pysäköintipaikkoja on vapaa-aikakeskuksen pihassa ja rakennuksen takana. Käytössä on myös hiihtoladun pysäköintialue ja paikkoja Frestemsin pihassa. Kerralla käytössä on noin kaksisataa pysäköintipaikkaa. Pysäköinnissä tulee huomioida liikennesäännöt ja varmistaa, ettei oma kulkuväline estä muuta liikennettä.

Rokotusten jonottaminen tapahtuu pääsääntöisesti ulkona. Jono kiertää biitsikentän reunustaa. Kaupunki muistuttaa lämpimästä pukeutumisesta.

Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä. Annettuja ohjeistuksia toivotaan noudatettavan.

Vinkin alueelta poistutaan Lamminsuontien kautta.

Uudet järjestelyt ovat voimassa ensimmäisen kerran tiistaina 21. joulukuuta.