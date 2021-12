Aluevaltuutetuksi pyrkii 31 sastamalalaista: Tässä he ovat

Eduskunta

Sastamalasta on asetettu kaikkien aikojen ensimmäisiin aluevaaleihin 31 ehdokasta. He ovat kymmenestä eri ryhmästä.

Perussuomalaisilla on kaupungista seitsemän ehdokasta, mikä on eniten. Keskustalla on kuusi. Vasemmistoliitolla, kokoomuksella ja sosiaalidemokraateilla on neljä ehdokasta kullakin.

Pirkanmaan aluevaltuustoon valitaan 79 jäsentä. Ehdokkaita on yhteensä 724.

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta. Ennakkoäänestys järjestetään 12.-18. tammikuuta.

Toimintansa aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa.

Aluevaaliehdokkaat Sastamalasta

Vasemmistoliitto

Haapanen, Timo, yo-merkonomi, eläkeläinen

Mäntylä, Niina, konservaattori

Pitkänen, Hanna, henkilökohtainen avustaja

Saarela, Leena, sairaanhoitaja

Vihreät

Asikainen, Eveliina, HT, lehtori

Kristallipuolue

Ekman, Jarmo, toiminnanohjaaja, kauppatieteiden maisteri

Kokoomus

Andersson, Jari, KM, rehtori

Kaaja, Taru, hallintotieteiden maisteri, järjestöpäällikkö

Pelttari, Päivi, KTM, yrittäjä

Uusi-Rauva, Sara, ylioppilas

Keskusta

Hakanen, Pertti, toiminnanjohtaja

Hassi, Sari, psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdesairaanhoitaja

Lakkinen, Sinikka, maatalousyrittäjä, agrologi (YAMK)

Riutta, Antti, prosessi-insinööri

Sandroos, Aleksi, Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja

Voutilainen, Teemu, opiskelija (AMK)

Kristillisdemokraatit

Heikkilä, Heidi-Maria, diakoni

Raunio, Pirjo, filosofian tohtori, koulutuspäällikkö

Suomen Kommunistinen Puolue

Hollo, Taina, filosofian maisteri, opiskelija

Perussuomalaiset

Bergbom, Miko, pintakäsittelijä

Henriksson, Sari, lähihoitaja

Jakonen, Ari-Pekka, kapteeni, opistoupseeri

Kärki-Chaiwut, Olli, luokanopettaja

Pajunoja, Sami, kirvesmies

Prihti, Janne, yrittäjä, autoilija

Vuoriluoma, Pekka, lähihoitaja

Liike Nyt

Lindroos, Harri, järjestelmäinsinööri

SDP

Heino, Marjukka, vastaava sairaanhoitaja, haavahoitaja

Jokinen, Jenni, hallintotieteiden kandidaatti

Kaihlamäki, Jari, kokoonpanoasentaja

Mäkipää, Jarkko, artesaani