Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnat osaksi aluekeskusrekisteriä: Sukuselvitykset tilataan Tampereelta

Reijo Telaranta

Kirkonkirjojen pito muuttuu.

Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnan liittyvät Tampereen aluekeskusrekisteriin ensi vuoden alusta. Jatkossa esimerkiksi sukuselvitys perunkirjoitusta varten tilataan sieltä.

Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Tampereen aluekeskusrekisteriin ensi vuonna kuuluvissa seurakunnissa on noin 472 000 jäsentä.

Sukuselvityksen voi tilata puhelimitse tai sähköisesti. Yhdellä kerralla saadaan vainajan muuttohistoria koko Suomen alueelta.

Muutoksen taustalla on Kirkkohallituksen linjaus vuodelta 2015. Sen mukaan kirkonkirjojen pito on mielekästä toteuttaa alueellisissa keskusrekistereissä. Päätöksen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin viimeistään vuonna 2022.