Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnat liittyivät Tampereen aluekeskusrekisteriin. Muutos tapahtui vuodenvaihteessa.

Aluekeskusrekisterissä sukuselvitysten toimitus on ruuhkautunut. Taustalla on järjestelmäuudistus. Puhelinpalvelu on myös kuormittunut.

Sukuselvitysten toimitusajaksi kerrotaan noin 6-7 viikkoa. Vainajan omaisten kannattaa tilata sukuselvitys jo ennen hautajaisia.

Omista tiedoistaan virkatodistuksen yleensä saa samana päivänä.