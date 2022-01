Korona riehuu Satakunnassa, ilmaantuvuus erittäin korkea mm. Kokemäellä: Varotoimitta "altistua voi kaikissa tilanteissa"

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Satakunnassa alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on käsitellyt koronatilannetta. Se on pahentunut nopeasti.

Ilmaantuvuus on korkea kautta maakunnan. Sairaanhoitopiirin mukaan luku on ensimmäistä kertaa yli tuhat useammilla paikkakunnilla, esimerkiksi Kokemäellä. Infektioyksikön omassa seurannassa ilmaantuvuus on koko maakunnassa yli 900, kun THL:n tiedoissa se jää alle.

Epidemia on edennyt tilanteeseen, jossa mahdollisten altistumisten julkaiseminen kuntien nettisivuilla on käynyt hyödyttömäksi. "Altistua voi kaikissa tilanteissa, joissa ilman varotoimia kohdataan muita ihmisiä", toteaa alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä.

Satakunta täyttää leviämisalueen kaikki kriteerit.