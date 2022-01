Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa: Sastamalassa seitsemän ennakkoäänestyspaikkaa

Eduskunta

Sastamalassa on aluevaaleissa on seitsemän ennakkoäänestyspaikkaa ja kymmenen vaalipäivän äänestyspaikkaa. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona ja päättyy ensi tiistaina, vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta.

K-Market Vammalan parkkipaikalla Nuutilankujalla toimii ennakkoäänestyspaikka drive in -periaatteella. Se on tuttu kuntavaaleista. Muut ennakkoäänestyspaikat ovat Kauppalantalo, Suodenniemen Kerola, Äetsän kirjasto, Mouhijärven kirjasto, Neste Häijää ja Kiikostalo.

Ennakkoäänestyksessä saa äänestää missä vain ennakkoäänestyspaikassa millä vain paikkakunnalla. Vaalipäivänä sen sijaan saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu ilmoituksessa äänioikeudesta.

Vaalipäivän äänestyspaikkoja ovat Vammalan lukio, Äetsän kirjasto, Äetsän koulu, Muistolan koulu, Suodenniemen Kerola, Mouhijärven kirjasto, Karkun koulu, Stormin koulu, Tyrväänkylän koulu ja Toukolan koulu.

Aluevaaleista on koottu tietoa kaupungin kotisivuille.