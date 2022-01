VaLePalle keskipelaaja Saksasta

Loukkaantumisista kärsinyt VaLePa on kiinnittänyt keskipelaajan Saksasta. Joukkueeseen liittyy Sebastian Rösler.

"Pidän hyökkäämistä parhaana ominaisuutenani", kertoo Sebastian Rösler. "Pystyn monenlaisiin ratkaisuihin eri tilanteissa ja nautin erilaisista hyökkäysyhdistelmistä passarin kanssa", hän kuvailee. Sebastian Rösler on pelannut kotimaassaan Bundesliigan pääsarjassa Hachingin joukkueessa.

"Tarvitsimme hyvän torjujan, joka pystyy omaksumaan meidän pelityylimme nopeasti. Ja uskon, että tulemme tässä onnistumaan", sanoo päävalmentaja Janne Kangaskokko.

VaLePasta putosi lähes yhtä aikaa kaksi keskipelaajaa. Tuomas Hautalan akillesjänne on operoitu. Mikko Karjarinta puolestaan on sivussa tammikuun. Liigajoukkueeseen on jo nostettu kakkossarjasta Tuomas Tihumäki.