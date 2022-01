Kokemäki ennakkoäänestyksen peränpitäjä Satakunnassa

Eduskunta

Huittinen, Kokemäki ja Säkylä jäivät aluevaalien ennakkoäänestyksessä Satakunnan keskimääräisestä tahdista.

Maltillisimmin uurnille innostuttiin Kokemäellä, jossa äänestysprosentti on 24,6. Se on Satakunnan matalin. Huittisissa aktiivisuus on 27,2 prosenttia ja Säkylässä 28,3 prosenttia.

Satakunnassa äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen keskimäärin 29,8. Ahkerimmin on äänestetty Merikarvialla, jossa aktiivisuus on 35,2 prosenttia.

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntaina. Tuolloin saa äänestää omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu äänioikeusilmoituksessa.