Aluevaalien ennakkoäänten tulokset on julkistettu.

Sastamalassa kokoomus on selvässä johdossa, osuus äänistä on 27,2 prosenttia. SDP on toisena 20,9 prosentin ja keskusta kolmantena 18,8 prosentin osuudella.

Valtakunnallisesti kolmen kärki on tasaisempi.

Ennakkoäänistä puuttui iltakahdeksalta vielä noin satatuhatta ääntä.