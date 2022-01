Tyrvään kirkkoon esitetään aloitteessa mittavia muutoksia: "Mahdollistaa erilaisten toimintojen siirtämisen" tiloihin

Reijo Telaranta

Sastamalassa on jätetty aloite Tyrvään kirkon remontoinnista. Rakennukseen esitetään mittavaa muutostyötä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko jätti aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa. "Voidaksemme muista tiloista luopua, on kirkkojen tiloja muutettava ajan vaatimuksiin sopivaksi. Tässä aloitteessa esitänkin, että pienen pintaremontin sijaan, teemme pääkirkkoomme mittavan muutostyön, joka mahdollistaa erilaisten toimintojen siirtämisen kirkon tiloihin", hän kirjoittaa.

Pirkko Esko viittaa aloitteessaan Liedon keskiaikaisen Pyhän Pietarin kirkon uudistukseen. Siellä tiloista tehtiin muunneltavat ja esteettömät, niissä voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia. Kirkkosali on jaettavissa kahteen osaan lasiseinällä, kiinteät penkit on korvattu siirrettävillä tuoleilla ja saarnastuoli on liikuteltavissa. Kivikirkon yhteyteen on valmistumassa moderni lisärakennus, johon tulee muun muassa keittiö ja kokoontumistiloja.

Aloitteen mukaan rahaa saadaan esimerkiksi tarpeettomiksi käyvistä kiinteistöistä luopumalla. Pirkko Esko nostaa esiin myös nykyisen seurakuntatalon myymisen miettimisen. "Tarvitsemme uudenlaista ajattelua. Seurakunnan ei tarvitse omistaa ja ylläpitää kaikkia tiloja, missä sen toimintaa järjestetään", todetaan aloitteessa.

Tyrvään kirkko täyttää 170 vuotta vuonna 2025.

Aloitteen voi lukea tästä linkistä.

Liedon kirkon muutoksia esitellään tällä videolla.