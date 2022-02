VaLePan Janne Kangaskokko maajoukkueen leiritoimintaan

CEV

Miesten lentopallomaajoukkueen leiritoiminnassa tullaan näkemään VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko. Hän on yksi uuteen ohjelmaan valituista.

"Olen innoissani ja iloinen, että tällaiseen projektiin minua pyydettiin. Maajoukkue on tietenkin kunnia-asia, mutta myös ammatillisesti on hienoa päästä oppimaan ja näkemään maajoukkueen arkea sekä vaihtamaan ajatuksia muun valmennustiimin kanssa", sanoo Janne Kangaskokko. "Mielestäni tämä uusi rooli on hieno tapa lähentää liigavalmentajia ja maajoukkuetta."

Maajoukkueen päävalmentajana jatkaa Joel Banks. "Tämä on hieno tapa lisätä liigavalmentajien ja maajoukkueen välistä yhteistyötä sekä yhteisymmärrystä ja tietämystä molemmin puolin", hän sanoo. Banksin oikeana kätenä toimii edelleen kakkosvalmentaja Sami Kurttila, joka muistetaan VaLePan edellisenä päävalmentajana.

Maajoukkueen leireille osallistuvat kesällä Janne Kangaskokon lisäksi apuvalmentajina Karelian Hurmoksen Matti Alatalo ja Vantaa Ducksin Juho Rajala. Alatalo oli taannoin VaLePan kakkosvalmentajana.