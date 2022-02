Hirvivahinkojen korvaukset laskussa Satakunnassa

Pixabay

Satakunnassa maksetaan metsänomistajille korvauksia hirvivahingoista vähemmän kuin vuosi sitten.

Määrä on maakunnassa 28 000 euroa. Viime vuonna se oli 49 000 euroa.

Koko maassa hirvivahinkojen korvauksia maksetaan nyt 0,7 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin vuosi sitten 1,3 miljoonaa.

"Hirvikanta on pienentynyt ja vahinkojen määrä näyttää sen vuoksi laskeneen. Ehkä myös metsänomistajien into hakea korvausta metsävahingoista on vähentynyt. Metsänomistajat voivat jättää vahinkoja ilmoittamatta, jos on epäilys, ettei korvauskynnys ylity", sanoo kehittämisasiantuntija Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistajien on hyvä tarkistaa taimikoiden kunto vähintään kerran vuodessa. Hirvien aiheuttamia tuhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa.

Vahinkokorvaukset tilitetään helmikuun aikana.