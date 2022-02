Mouhijärven yhteiskoulun uudisrakennus voitti kaupunginhallituksessa 8-3

Sastamalassa kaupunginhallitus esittää Mouhijärven yhteiskoulun hankesuunnitelman hyväksyttäväksi. Päätös syntyi äänin 8-3.

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin esitys voitti. Sen kannalla olivat Miko Bergbom (ps.), Antti-Matti Mattila (kesk.), Jarkko Mäkipää (sd.), Wilhelm von Nandelstadh (r.), Päivi Pelttari (kok.), Leena Saarela (vas.), Maire Villo (ps.) ja puheenjohtaja Pertti Hakanen (kesk.).

Ehtona on, että rakennuskustannusten osalta kustannusarvio on kymmenen miljoonaa euroa. Summa ei sisällä irtaimistoa, väistötiloja eikä purkukustannuksia. Hankkeen lopullinen sisältö ja laajuus tarkentuvat. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytään kaupunginhallituksessa ennen kilpailutusta. Jatkosuunnittelun kustannukset ovat noin satatuhatta euroa.

Varajäsen Merja Helander (sd.) esitti hankkeen toteuttamista tilaelementtiratkaisuna kymmeneksi vuodeksi. Tämän puolesta äänestivät hänen lisäkseen Kari Kaaja (kok.) ja Pirjo Raunio (kd.).

Uudelleentarkastelussa on todettu, että kaupungin ilmastotavoitteista joustamalla sekä tilojen tehokkaalla toiminnallisella suunnittelulla kustannusta ja laajuutta on mahdollista pienentää. Tällöin on mahdollista päästä noin kymmenen miljoonan rakennuskustannuksiin aiemman 11,5 miljoonan sijaan.

Asiasta päättää valtuusto.