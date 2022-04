Ukrainalaisia Sastamalassa yksityismajoituksessa ja kaupungin vuokra-asunnoissa

Sastamalassa on valmistauduttu monin tavoin Ukrainasta pakenevien auttamiseen. Käytännön työ on pitkällä.

Karkussa toimintansa aloittaneeseen Pihlajalinnan vastaanottokeskukseen saapuvat ensimmäiset asukkaat ensi viikolla. Paikkoja on 112.

Tähän mennessä Sastamalaan Ukrainasta tulleet on ohjattu Tampereelle ilmoittautumaan ensin poliisille. Sen jälkeen he ovat jatkaneet joko vastaanottokeskukseen tai SPR:n yksityismajoitusyksikköön. Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta tulijat saavat tarvitsemansa palvelut.

Kaupunki katsoo, että sen ei ole tarkoituksenmukaista lähteä itse tarjoamaan varsinaisia vastaanottopalveluja. Jatkossa on johdonmukaista, että tulijat ohjataan poliisille ilmoittautumisen jälkeen kirjautumaan Pihlajalinnan vastaanottokeskukseen Karkkuun.

Hätämajoitustarpeita varten on kartoitettu kaupungin, seurakunnan ja yksityisten tiloja. Toistaiseksi näitä ei ole juurikaan tarvittu. Tulijat ovat sijoittuneet pääasiassa yksityismajoitukseen.

Kaupungin vuokrataloyhtiö on selvittänyt vapaita huoneistojaan. Ensimmäisille Ukrainasta paenneille on jo osoitettu tästä varannosta asunnot.

Ukrainasta tulleiden valmistava opetus on aloitettu Marttilan koulussa. Sen käynnistämiseen on valmius myös Karkun koulussa. Sylvään koulussa on muutama ukrainalainen yläkoululainen.

Sastamalan Opisto järjestää Ukrainasta saapuneille kieliopetusta. Muutkin kurssit ovat veloituksetta käytettävissä, mikäli niillä on tilaa.

Työllisyyspalvelut on kartoittanut henkilöitä, jotka voisivat avustaa muun muassa tulkkauspalveluissa. Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun he ovat saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta.

Ukrainasta paenneet saavat kulkea veloituksetta monenlaisessa joukkoliikenteessä. Oikeus matkustaa on muun muassa VR:n junissa, Tampereen seudun joukkoliikenteessä ja ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä.

Kaupungin kirjanpidossa tilanteesta aiheutuvat kustannukset merkitään tietyillä tunnisteilla. Valtio on luvannut korvata aiheutuvat kustannukset takautuvasti.

Asia on esillä kaupunginhallituksessa.