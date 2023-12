Huittisten 4H-yhdistys on Vuoden suunnannäyttäjä

Vuoden suunnannäyttäjäksi on Huittisissa valittu Huittisten 4H-yhdistys. Tunnustuksen saajasta päätti kaupungin elinvoimatyöryhmä.

"4H Huittinen on ollut vahva, toimeen tarttuva yhdistys, joka toimii ennen kaikkea toteuttajana", todetaan perusteluissa. Kaupungin kuluvan vuoden teemoja ovat olleet työ ja yrittäjyys, joista kasvaa elinvoimaa. Tästä johtuen haluttiin palkita taho, joka on tukenut työtä ja yrittäjyyttä sekä tuonut positiivista virtaa kaupunkiin.

Huittisten 4H-yhdistys on työllistänyt lähes kaksikymmentä paikallista nuorta ja uusia nuorten 4H-yrityksiä on perustettu yhdeksän. Yhdistyksellä on käytössä työelämään johtava kolmen askeleen polku.

Vuoden suunnannäyttäjä on valittu vuodesta 2018 lähtien.