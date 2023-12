Perussuomalaiset esittää kirjahankintaa: "Meidän tulee jatkaa Sastamalan kulttuurin vaalimista"

Sastamalassa esitetään valtuutettu Maire Villon (ps.) jättämässä valtuustoaloitteessa Kulttuurin Sastamala -kirjan hankkimista ainakin kulttuuriasioista päättäville.

Teoksen on kirjoittanut filosofian lisensiaatti Marja-Liisa Rönkkö. Hän on omistanut sen Sastamalan päättäjille ja virkamiehille. Rönkkö on muun muassa ollut käynnistämässä Suomen Kirjainstituuttia.

"Meidän tulee jatkaa Sastamalan kulttuurin vaalimista ja onhan meillä oikeus omaan historiaamme. Muuten meidän on todettava, että menneisyyttään tuntematon yhteiskunta on kuin dementiaa sairastava vanhus", todetaan valtuustoaloitteessa.

Muut allekirjoittajat ovat perussuomalaisten valtuutetut Sari Henriksson, Sami Pajunoja, Janne Prihti ja Päivi Rautava-Turja sekä varavaltuutetut Tomi Hämäläinen ja Hannu Suomela.

"Kirja on hinnaltaan edullinen ja sen kulttuurihistoriallinen anti on valtava", valtuustoaloitteessa perustellaan.

Kulttuurin Sastamala on jaettu sen ilmestyttyä silloisille valtuutetuille.