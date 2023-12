Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa: Avotulen ja kynttilöiden käyttöä valvottava

Joulukuussa syttyy eniten kynttilöistä ja avotulista aiheutuvia tulipaloja. Suuri osa näistä voitaisiin välttää.

Perusperiaatteena on, että tulta ei saa koskaan jättää valvomatta.

"Tuikkukynttilän eli lämpökynttilän kuori voi lämmetä jopa 200-300-asteiseksi. Siksi sitä on poltettava aina palamattomalla ja kuumuutta kestävällä astialla", sanoo vs. valvontapäällikkö Aleksi Mertsalmi. "Turvallinen lämpökynttilöiden välinen etäisyys on viisi senttiä. Jos kynttilöitä on useita ja ne ovat liian lähekkäin, saattaa syttyä niin sanottu allaspalo, jossa tuikut palavat yhdellä suurella liekillä. Tällainen palo on sammutettava aina tukahduttamalla, ei siis koskaan vedellä", hän jatkaa.

Turvallisempi vaihtoehto tuikkukynttilälle on paristokäyttöinen led-kynttilä. Sen voi laittaa mihin tahansa kynttiläkippoon tai -lyhtyyn.

Ulkokäyttöön tarkoitetut tulet ja kynttilät on tarkoitettu ulkona käytettäviksi. Niitä ei tule käyttää sisätiloissa. Ulkotulet tulee aina sijoittaa palamattomalle, lämpöä kestävälle ja tukevalle alustalle sekä vähintään vähintään muutamien metrien etäisyydelle rakennusten seinistä.

Jouluvaloja on käytettävä aina valmistajan ohjeiden mukaan. Esimerkiksi sisäkäyttöön tarkoitetut jouluvalot eivät sovellu ulkokäyttöön, mutta ulkokäyttöön tarkoitettuja voi käyttää sisällä.

Pelastustoimen kotisivuilla on ohjeita kynttilöiden ja ulkotulien kanssa toimimisesta.