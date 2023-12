Elisalla parannuksia Sastamalassa ja Säkylässä: Katso millä alueilla 4G- ja 5G-verkkoja on laajennettu

Matkapuhelinoperaattori Elisa on parantanut verkon kattavuutta muun muassa Sastamalassa ja Säkylässä. Muutokset on toteutettu vuoden loppupuoliskolla.

4G- ja 5G-verkkoja on laajennettu Sastamalan Salonsaaressa Vihtiälässä ja Säkylän Katavistossa. Elisan 3G-verkko on poistunut käytöstä päättyvän vuoden aikana. Sen taajuudet on hyödynnetty nykyaikaisten yhteyksien parantamiseen.

Pirkanmaalla 5G-verkon liikenne on kasvanut vuoden aikana lähes 60 prosenttia ja Satakunnassa miltei kaksinkertaistunut.