Omakotitalojen ekomaksuun korotus Kokemäellä

Keräämön alueella eli muun muassa Kokemäellä jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu nousee ensi vuonna omakotitaloissa kymmenisen prosenttia. Taksalla mahdollistetaan kotitalouksilta veloituksetta vastaanotettavien jätteiden käsittely.

Maksulla katetaan lajitteluasemien ylläpitoa ja kiertävien keräysten järjestämistä, kierrätyspisteiden ylläpito, vaarallisten jätteiden keräykset, lajitteluneuvonta, lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa ja jätehuoltoviranomaisen toiminta. Taksaan on määritelty myös pakkausjätteiden astiatyhjennysten hinnat. Pakkausjätteiden kuljetusten järjestäminen siirtyy Keräämölle vuoden alussa.

Asuntotyypin mukainen vuosimaksu on 15-26 euroa. Korotuksen taustalla on yleinen kustannusten nousu. Omakotitalojen osalta maksua on nostettu viimeksi vuonna 2015.

Jätemaksuissa on myös laskua. Puujätteen vastaanotto Keräämön lajitteluasemilla muuttuu maksuttomaksi.

Keräämö on kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Se järjestää alueellaan jätehuollon palvelut 120 000 asukkaalle.

Päätöksen teki Porin seudun jätehuoltojaosto.