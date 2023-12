Satakunnan hyvinvointialue korottaa asiakasmaksuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat Satakunnan hyvinvointialueella. Niitä tarkistetaan indeksin mukaisesti ylöspäin noin kymmenen prosenttia.

Esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu on jatkossa 23 euroa, kun se päättyvänä vuonna on ollut 20,90 euroa. Vuosimaksu on 46 euroa (41,80 euroa). Päivystysmaksu on 31,60 euroa (28,70 euroa).

Kaikki uudet asiakasmaksut löytyvät hyvinvointialueen kotisivuilta.

Hintojen tarkistuksesta on tehty viranhaltijapäätös.