Marju Inkinen kilpailee The Voice of Finlandissa

Sastamalalainen Marju Inkinen on mukana The Voice of Finlandissa. Laulukilpailusta käynnistyy kolmastoista kausi.

Marju Inkinen on 53-vuotias. Hänet tunnetaan monista projekteista musiikin parissa ja muun muassa R.O.K. Korporaation solistina.

Tähtivalmentajina The Voice of Finlandissa ovat Maija Vilkkumaa, Elastinen, Sanni ja Arttu Wiskari. Ohjelmaa juontavat Heikki Paasonen ja Jaana Pelkonen.

Marju Inkinen nähdään 18. helmikuuta esitettävässä jaksossa.

The Voice of Finland Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin klo 20 alkaen 19.1.