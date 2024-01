Satakunnan Kansansoutua ei järjestetä: Talkoolaisista pulaa

Kokemäenjoella ei tulevana kesänä järjestetä Sastamalasta Poriin perinteistä Satakunnan Kansansoutua. Syynä on pula tekijöistä.

Talkooporukka puuttuu kolmelta voimalaitospadolta. Vesistöretken järjestävä yhdistys on myös vailla puheenjohtajaa ja sihteeriä.

Satakunnan Kansansoutu oli tauolla vuosina 2020 ja 2021. Syynä oli tuolloin koronaepidemia, joka rajoitti tapahtumien järjestämistä.

Vesistöretken osallistujamäärä on vuosien varrella vaihdellut. Parhaimmillaan venekuntia on mukana ollut yli 400. Tapahtuma on kerännyt myös runsaasti yleisöä matkan varrelle silloille ja rannoille.