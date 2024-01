Pasi Virta on Euran seurakunnan kirkkoherran virkaa tavoittelevien joukossa. Hän on Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherra.

Hakijoita on yhteensä kuusi.

Euran seurakunnan edellinen kirkkoherra Sami Tolvanen oli virassa reilun kolme vuotta.

Kokemäen seurakunnan kirkkoherra Hannu Tomperi on virkavapaalla.